Quand la prudence budgétaire s'affiche sur les réseaux sociaux

Les tendances se font et se défont à vitesse grand V sur les réseaux sociaux ; et toutes les sphères de la vie quotidienne peuvent en faire l'objet… y compris dans le domaine financier. Et oui, même sur Instagram ou TikTok on peut parler d'argent ! Alors que le phénomène du « quiet luxury », prônant un luxe non ostentatoire, faisait le buzz en 2023, c'est le « loud budgeting », encourageant à communiquer sur ses bonnes résolutions financières, dont tout le monde parle en 2024.



UN CONTEXTE ANXIOGÈNE PROPICE

Le retour à la période d'avant-crise semble décidément plus qu'incertain. Si l'Insee a évalué la flambée d'inflation à +5,2 % en 2022 et +4,9 % en 2023, la réalité subie par les consommateurs serait bien pire. Début avril, l'UFC-Que Choisir a en effet publié sa propre rétrospective de l'inflation depuis fin 2021 à partir du relevé quotidien de tarifs effectués dans 6 500 magasins, sur un panier de 1 181 produits de grandes marques ou de marques de distributeurs représentatif des achats en grandes surfaces. Et à l'heure du bilan, l'association est catégorique : ce panier a accusé une hausse de prix de +21,1 % depuis le 1er janvier 2022 ! Pas étonnant, dès lors, que le pouvoir d'achat et les difficultés financières soient des sujets de discussion récurrents à table mais aussi en ligne…



ASSUMER SES CHOIX

Le « loud budgeting », que l'on peut traduire par une « budgétisation à haute voix » ou la « gestion bruyante de son budget », incite ainsi à lever le tabou qui entoure d'ordinaire les questions d'argent, pour parler sans détour de sa volonté de ne pas dépenser ses deniers à tort et à travers. Vous ne souhaitez pas accompagner vos amis dans un restaurant très chic parce que vous estimez ces frais non pertinents ? Oubliez les excuses et assumez franchement votre position !



Ce mouvement, qui aurait été lancé par l'influenceur anglo-saxon Lukas Battle, invite tout un chacun à afficher ses choix de gestion financière. Il ne s'agit alors pas de se refuser un plaisir parce qu'on n'en a pas les moyens, mais de garder son argent pour ce qui nous intéresse réellement. Plus qu'un simple discours, ce mouvement a d'ailleurs inspiré de nombreux comptes qui délivrent conseils et bons plans en matière de budget sur les réseaux sociaux. L'idée est de se fixer des limites et objectifs et de s'y tenir afin d'adopter une gestion responsable de ses finances.



Refuser la pression sociale et la surconsommation pour suivre ses propres désirs ? Voilà au moins une tendance que l'on serait bien inspiré de suivre !



DANS L'AIR DU TEMPS

Si le « loud budgeting » fait fureur sur TikTok, il s'inscrit dans un mouvement général de gestion budgétaire impulsé par les acteurs institutionnels et les start-up surfant sur ce marché. Côté conseils, rappelons que vous pouvez en effet consulter des portails publics officiels comme Mesquestionsdargent.fr, Lafinancepourtous.com, Lesclesdelabanque.com ou encore Abe-infoservice.fr. Mais quantité d'applications se proposent également de vous guider, tels que Linxo, Bankin', Budgea, Money Manager Expense & Budget ou encore Daily Budget Original, parmi une liste qui s'allonge sans cesse.



Plus original, les applications de rencontres s'emparent aussi de ce thème, à l'instar de Bumble qui a récemment communiqué sur des idées de premiers rendez-vous amoureux originaux et peu onéreux. Balade dans un musée national (gratuite pour les moins de 25 ans et tous les premiers dimanches du mois pour tout le monde), au marché aux puces pour les passionnés de seconde main ou qui se sentent concernés par les enjeux environnementaux ou encore tour des petits « bouis-bouis » abordables et délicieux, à chacun sa façon d'allier prudence budgétaire et plaisir !



J.P.