Donner une voix au Rhône - Une personnalité juridique et une nouvelle gouvernance pour le fleuve et ses écosystèmes

Partant du triste constat de la dégradation des écosystèmes du Rhône, l'association id·eau se crée en 2018 à Lausanne avec pour ambition de mettre l'eau douce au cœur d'une réflexion globale sur la durabilité. Ses projets visent la construction d'un nouveau paradigme dont le cadre est défini par le respect des limites planétaires, la reconnaissance des droits de la nature et l'implication démocratique des habitant·es dans leur territoire.



En 2020, l'Appel du Rhône est lancé pour demander la reconnaissance d’une personnalité juridique au fleuve, lui permettant de faire valoir ses droits fondamentaux à exister, à se maintenir dans le temps et à se régénérer. Cette mobilisation citoyenne transnationale prend la forme d’une tribune que chacun·e peut signer, se positionnant ainsi comme gardien ou gardienne du Rhône et de ses affluents : https://www.appeldurhone.org/je-signe

Les projections sur les décennies à venir font valoir une baisse du débit du Rhône de 30% liée à la diminution du volume des glaciers et des chutes de neige qui alimentent la source et les affluents du Rhône. Parallèlement les prélèvements d'eau dans le Rhône vont aller en augmentant (irrigation refroidissement, approvisionnement en eau potable). Il est urgent de donner des moyens de défense au Rhône.

En 2021 l'association id·eau décide d'initier une véritable expérimentation démocratique, sous la forme de « l'Assemblée populaire du Rhône » impliquant 25 habitant·es du bassin versant du Rhône. Tirées au sort en France et en Suisse, ces 25 personnes ont été chargées de répondre à la question suivante : « Comment aider le Rhône à se faire entendre pour défendre ses propres intérêts et ceux de son bassin versant /de ses écosystèmes » ? Pendant 2 ans, et après avoir enquêté sur leur bassin versant, ce panel citoyen a imaginé une nouvelle gouvernance avec et pour le fleuve et ses habitant∙es. Retrouvez leurs conclusions et leur appel à porter la voix du fleuve sur le site internet de l’Assemblée populaire du Rhône : https://www.assembleepopulairedurhone.org/

La présentation de l'association id·eau et de ses projets par Emma-Louise, membre de cette association, a été suivie d'un moment d'échange sur le déroulement et la prochaine phase de cette expérimentation dans les territoires du bassin versant du Rhône.



De nombreux articles, podcasts et contenus vidéos sont disponibles sur les sites internet d’id·eau, de l’Appel du Rhône et de l’Assemblée populaire du Rhône :

www.id-eau.org/

https://www.appeldurhone.org/

www.assembléepopulairedurhone.org/



Contact : [email protected] / [email protected]