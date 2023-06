Mon chien peut-il être allergique aux pollens ?

À la belle saison, c'est toujours la même rengaine : vos yeux pleurent, vous éternuez par salves et votre gorge vient vous chatouiller constamment. Les allergies saisonnières sont fréquentes chez les humains, mais qu'en est-il de nos animaux de compagnie, en particulier des chiens ? Peuvent-ils aussi souffrir du rhume des foins ? Réponse…



UNE ALLERGIE RARE

Si l'allergie aux pollens est particulièrement fréquente chez les hommes, elle est en revanche relativement rare chez le chien. En effet, on estime que la sensibilité aux pollens représente environ 5 cas sur 100 seulement. Nos animaux de compagnie sont ainsi davantage allergiques aux piqûres de puces (80 % des dermatites canines), à un élément de leur environnement (atopie) ou à un ingrédient qui compose leur alimentation.

Dans l'allergie aux pollens, les allergènes incriminés sont généralement ceux du bouleau, du cyprès, des graminées, du pin maritime ou encore de l'ambroisie. Et lorsqu'une telle sensibilité est avérée, elle est le plus souvent couplée à d'autres allergies.



DES SYMPTÔMES DIFFICILES À DISSOCIER

À l'inverse de l'homme, le rhume des foins chez le chien ne va pas se manifester par des éternuements, une truffe qui coule ou des démangeaisons oculaires. Ici, l'animal aura plutôt tendance à se mordiller et se lécher frénétiquement les pattes, l'anus, la tête ou les oreilles, au point de voir apparaître des lésions, des zones de dépilation et des inflammations. Il se frottera également l'arrière-train par terre et peut aussi présenter des otites régulièrement.

Les races de chiens les plus sujettes à l'allergie aux pollens sont le labrador, le westie, les bouledogues, le lhassa apso, le shar pei, les amstaff et le boxer. Les symptômes se déclenchent généralement chez les jeunes adultes, entre l'âge de 1et 3 ans.



COMMENT LES SOULAGER ?

Si vous soupçonnez votre animal de souffrir de rhume des foins, une consultation chez le vétérinaire est indispensable car les symptômes de l'allergie aux pollens peuvent ressembler à ceux d'autres maladies. Il est donc primordial de confirmer le diagnostic.

Sachez que les antihistaminiques ne sont pas très efficaces sur les animaux et que les traitements visent surtout à soulager les démangeaisons. Un shampooing spécial aux propriétés anti-inflammatoires pourra également être conseillé, tout comme des apports supplémentaires en acides gras essentiels (oméga 3 et 6), reconnus pour leur effet calmant. En saison d'allergies, pensez aussi à brosser votre chien quotidiennement afin d'ôter les résidus de pollens de son pelage.



Enfin, si les manifestations allergiques sont trop importantes pour votre toutou et difficiles à vivre au quotidien, le vétérinaire pourra vous proposer une désensibilisation après avoir effectué des tests cutanés ou un bilan sanguin. Cette méthode donne généralement de bons résultats.



