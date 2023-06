JARDINAGE - C'est le moment de récolter vos graines d'épinard

L'épinard, comme les blettes, n'est pas une culture d'été car il déteste les grosses chaleurs qui le font rapidement péricliter. C'est la raison pour laquelle la plupart des épinards semés dans le courant du printemps montent en graines vers le début du mois de juin, quels que puissent être leur taille et leur degré de maturité. C'est un réflexe de survie. Dans vos plates-bandes, les individus porteurs de graines sont les plants femelles, qui ont été fécondés par des plants mâles dont les fleurs émettent le pollen. Après la récolte, vous pourrez dès la fin de l'été ressemer vos graines en pleine terre, car leur période de dormance est très courte.



SÉLECTIONNER

Laissez monter, fleurir et faner les plus beaux plants d'épinards, jusqu'à ce que la majorité des fleurs se transforment en graines. Au besoin, flanquez-les d'un tuteur afin qu'ils ne s'écroulent pas à cause du vent.



ARRACHER

Une fois sèches, déracinez doucement vos plantes sans trop les secouer afin de ne pas perdre trop de graines. Laissez-les encore sécher quelques jours dans un endroit sec et ventilé, pendues la tête en bas, afin de parfaire la déshydratation.



RÉCOLTER

Dans un seau ou au-dessus d'un papier journal, secouez le plant d'épinard afin de faire tomber les graines. Vous en récolterez facilement plusieurs centaines.



CONSERVER

Après les avoir bien séparées les unes des autres en les frottant avec les mains, mettez les graines dans une enveloppe en papier ou une boîte en fer. Étiquetez le contenant en notant la variété et l'année de récolte. Stockez le tout dans un endroit frais et sec.



Benoit Charbonneau