IDEES D'INFO-CHALON - Des soupes froides gourmandes et colorées pour votre été

L'été est la saison idéale pour faire le plein de vitamines en cuisinant les légumes et fruits du soleil. Et pour apporter encore plus de fraîcheur à nos repas, le gaspacho, en mode sucré ou salé, est la recette parfaite !

Si l'hiver, on se réchauffe et on fait le plein de vitamines en concoctant de délicieux potages réconfortants, l'été, nos tablées accueillent plus volontiers des salades composées. La soupe n'est pourtant pas un plat réservé aux rigueurs des frimas ! À la belle saison aussi, légumes du soleil et fruits sucrés se prêtent facilement à des recettes rafraîchissantes. De l'apéritif au dessert, ces veloutés froids apportent de la légèreté à nos repas estivaux et nous aident à supporter les fortes chaleurs.



L'IMPORTANCE DE L'ASSAISONNEMENT

Simple, saine, désaltérante et pleine de saveurs, la soupe froide se décline en une multitude de recettes dès les beaux jours ! Ainsi, concombres, tomates, poivrons ou encore petits pois se transforment en véritables festins, que ce soit dans une verrine pour l'apéritif ou dans un bol pour l'entrée. Mais mixés, les légumes d'été peuvent paraître fades. Il est donc primordial de bien assaisonner ses préparations. Pour cela, on use et abuse des herbes aromatiques (thym, persil, menthe, basilic, estragon…), mais aussi des épices (paprika fumé, gingembre, curcuma, poivre…) ou encore des vinaigres parfumés. Vous pouvez également agrémenter vos recettes de lamelles de jambon fumé, de chorizo et de fromages (parmesan, ricotta, mozzarella…) afin de les relever.



LES FRUITS AUSSI

Si vous raffolez des gaspachos salés, vous pouvez tout aussi bien tester des variantes sucrées ! Tous les fruits d'été (melon, pastèque, fraise, abricot, fruits rouges…) se prêtent à des soupes glacées, idéales pour ponctuer le repas avec une touche de fraîcheur. Il suffit généralement de mixer vos fruits préférés avec des glaçons et un peu de sucre. Mais vous pouvez également y ajouter de la menthe, du basilic, de la citronnelle, de la cannelle, etc. Succès assuré !



GASPACHO DE TOMATES À LA RICOTTA

Vous souhaitez revisiter le célèbre gaspacho espagnol ? Épluchez 4 petits oignons, coupez-les en deux et faites-les bouillir avec 20 g de sucre et une lichette de vinaigre. Mixez ensuite 1 kg de tomates avec un peu d'huile d'olive, une cuillère à soupe de moutarde et du sel. Faites de même avec une demi-botte de persil et 30 cl d'huile. Servez le gaspacho dans un bol avec de la ricotta, un filet d'huile et déposez les oignons façon pickles.



VELOUTÉ DE CONCOMBRE ET D'AVOCAT

Envie de verdure ? Épluchez 3 petits concombres et prélevez la chair de 2 avocats. Mixez le tout avec une gousse d'ail, le jus de 2 citrons verts, 120 g de fromage blanc (ou de chèvre) et une poignée de feuilles de menthe. La préparation doit être bien lisse et vous pouvez la diluer avec un peu d'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Gardez au frais et coupez quelques morceaux de comté. Servez bien froid et agrémenté de dés de fromage.



SOUPE FROIDE DE ROQUETTE À LA MOZZARELLA

Vous avez des restes de roquette ? Faites-la bouillir dans un bouillon de volaille avec une courgette coupée en cubes. Ajoutez un peu de sel, du poivre et du cumin. Laissez cuire 20 minutes et, en attendant, faites revenir 250 g de tomates cerises à la poêle en assaisonnant bien. Mixez la préparation à base de roquette et de courgette, et laissez refroidir. Servez dans un bol en y plongeant les tomates et des mini-boules de mozzarella.



SOUPE FROIDE DE FRAISES À LA MENTHE

L'été, après un bon barbecue par exemple, on peut préparer une délicieuse soupe de fruits. Ici, on a choisi de mixer 400 g de fraises avec des brins de menthe, une cuillère à soupe de sirop d'agave et 300 g d'eau. On laisse reposer le tout au frigo quelques heures avant de déguster. On peut aussi mixer la préparation avec des glaçons pour obtenir une consistance de granité. Un délice !



M.K