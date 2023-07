La mangue, le fruit anti-nuits blanches

UNE PRÉCIEUSE ALLÉE



Fruit tropical le plus consommé au monde après la banane, la mangue regorge de bienfaits. Riche en vitamines A, B et C, en magnésium, potassium et phosphore, elle doit sa couleur orangée au bêtacarotène, un puissant antioxydant et anti-inflammatoire qui améliore notre métabolisme. Elle est également constituée d'eau et de fibres, des composants essentiels au bon fonctionnement de nos intestins. Et ce n'est pas tout…



MIEUX DORMIR

Avis à toutes celles et ceux qui rencontrent des problèmes de sommeil ! À l'instar des dattes, des bananes, des pois chiches ou encore des lentilles, la mangue favorise l'endormissement. En effet, ce fruit est riche en tryptophane, un acide aminé et neurotransmetteur que le corps ne produit pas et qui permet à notre cerveau de sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et de la sérotonine, l'hormone du bonheur.

Au cours du dîner, on vous conseille donc de déguster quelques tranches de mangue (nature, dans un plat sucré-salé, en smoothie ou en salade de fruits par exemple) avant de vous mettre au lit et de rejoindre Morphée. Grâce à ce fruit, vous pourrez dire adieu aux nuits blanches !



Julie Pitaud