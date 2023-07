Café, mettez-vous au vert !

UN RETOUR AU NATUREL QUI ACCROÎT SES BIENFAITS

En réalité, le café vert n'est ni plus ni moins que du café au naturel ! En effet, lorsqu'on les cueille, les grains de café sont verts. C'est la torréfaction qui leur donne ensuite la couleur brune à laquelle nous sommes accoutumés. Il faut savoir que la torréfaction diminuant le taux de caféine contenu dans les grains, le café laissé vert est donc plus riche en caféine, ce qui augmente ses bienfaits. Le café vert, malgré son plus haut taux de caféine, est donc meilleur pour la santé… à condition, bien sûr, de ne pas en abuser ! La dose à ne pas dépasser est de quatre tasses (de 100 ml) quotidiennes. Il est, en outre, conseillé de ne plus en consommer après 18 heures.



LES ATOUTS DE LA CAFÉINE

Pour commencer, la caféine stimule l'activité intellectuelle : elle ne met que quelques minutes pour parvenir au cerveau et augmente la mémoire ainsi que les facultés de raisonnement et de concentration. Elle favorise également la digestion en stimulant la sécrétion gastrique et la motricité du côlon.

La caféine constitue aussi un bon allié minceur. Elle augmente les dépenses énergétiques et grâce à son taux d'acide chlorogénique, elle régule le taux de sucre afin de limiter son stockage sous forme de graisse – à condition de ne pas trop charger son café en sucre !



La caféine est également un bon atout antivieillissement grâce à son taux élevé d'antioxydants qui luttent contre les radicaux libres. Ceux du café vert sont intéressants, car riches en polyphénols, que l'organisme assimile particulièrement bien.



UN CAFÉ… VERT ?

Rassurez-vous, le café dans votre tasse n'aura pas une couleur d'herbe ! On ne le boit pas en effet sous forme de mixture pure, mais sous forme de blend, c'est-à-dire mélangé à du café torréfié. Cela permet de conserver au café son goût habituel, peut-être légèrement plus doux. Enfin, le café vert peut constituer une solution pour ceux qui n'aiment pas le thé vert !