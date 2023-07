Musée Denon : Découvrez l’exposition ‘Le noble jeu de l’Arc’

Visible jusqu’au 17 septembre 2023 au Musée Denon, situé Place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, l’exposition temporaire ‘Le noble jeu de l’Arc’ saura passionner petits et grands. L’arc et l’archer sont ainsi mis à l’honneur à travers de nombreux objets, oeuvres et archives appartenant au fonds du musée exposés pour la première fois au public mais aussi grâce à la contribution d’une vingtaine de prêteurs publics et privés.

De l’arme des chasseurs-cueilleurs en passant par l’art militaire pour devenir loisirs, l’univers de l’archerie fascine et c’est une plongée dans cet univers que le musée propose tout l’été. L’exposition fait l’objet d’une publication de 72 pages en vente à la boutique du musée et autour de l’exposition, des animations sont proposées (Renseignements : Tél. 03 85 94 74 41)

SBR