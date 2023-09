Journée de sensibilisation au zéro déchet samedi 16 septembre à l’initiative de la JCE de Chalon

n ce troisième samedi de septembre a lieu le World Cleanup Day 2023… ou si vous préférez dans la langue de Molière la Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Une opération lancée en 2017 par l’association estonienne Let’s Do It World, membre accrédité du Programme des Nations-Unies pour l’environnement, et dont l’objectif premier est la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.

A cette occasion, la Jeune Chambre Economique de Chalon, qui souffle cette année ses soixante bougies, organise le 16 septembre de 10 heures à 18 heures quai de la Monnaie une journée de sensibilisation au zéro déchet. Avec au programme notamment des ateliers couture et pour fabriquer des cosmétiques et des produits ménagers, et des ramassages participatifs. C’est ouvert à tous, petits et grands, et c’est gratuit…

Si vous désirez participer aux différents ateliers, rien de plus simple… Il vous suffit de taper https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-de-chalon-sur-saone/evenements/inscription-ateliers-zero-dechets et pour tout renseignement ne manquez pas de contacter l’adresse suivante : chalonsursaone@jcef.asso.fr



Gabriel-Henri THEULOT