Distribution des colis de Noël, ce jeudi 7 décembre à l’Espace Brassens de Saint Rémy.

Le CCAS avait organisé ce jeudi 7 décembre la distribution des colis aux 643 bénéficiaires, aînés de la commune, à l’espace Brassens avec la possibilité pour ceux qui le souhaitaient de prendre place autour d’une table le temps de déguster une pâtisserie et boire une petite tasse de café servies par les bénévoles. Tout l’après-midi, les élus et les bénévoles du CCAS (Martine Bonin et Marlène Ben Bacha) ont fait la distribution des colis ; 186 colis "duo" pour les couples et 307 colis "solo" pour les personnes seules ont été ainsi distribués.

Comme chaque année, Florence Plissonnier, maire de St Rémy, a accueilli les aînés et elle a participé à la remise des cadeaux. Aux colis "Esprit Gourmandise", la municipalité y a ajouté le calendrier de la mairie, conçu par le Service communication.

Une urne avait été prévue pour les éventuels dons au Téléthon.

C.Cléaux