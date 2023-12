Un millier d'élèves de 3e accueillis au salon Excellence Pro de Chalon sur Saône

Encore un succès à mettre au profit des organisateurs du salon Excellence Pro. Ce mardi matin notamment, ce sont quasi 1000 collégiens issus des établissements de Chalon sur Saône, Tournus, Louhans, Mâcon, Couches et Buxy qui ont parcouru les allées du salon. 16 établissements présents et plus d'une cinquantaine de formations proposées, permettant de rappeler aux collégiens l'importance des filières professionnelles en Saône et Loire.

"Une voie d'excellence et de réussite" a insisté Sylvain Dumas, Proviseur-adjoint du lycée Mathias, à qui revenait la tâche de la présentation officielle. Lutte contre le décrochage scolaire, volonté de réhabiliter l'enseignement professionnel, valorisation des parcours pédagogiques et professionnels, ont été autant de sujet sur lesquels Sylvain Dumas a insisté pour saluer le travail mené sur ces questions essentielles dans la reprise en main des filières professionnelles en France.

"Il nous faut cultiver les talents pour exceller dans les défis qui les attendent"

Alors que la réforme suscite des remous au sein des lycées professionnels, Blandine Mezerette, inspectrice de l'Education Nationale, chargée de l'information et de l'orientation, a saluer toutes les initiatives permettant de valoriser les formations professionnelles, "avec des formations qui permettent de se projet dans l'avenir", une "mine de richesse" pour Isabelle Paulo, conseillère municipale de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé