C’était du grand spectacle samedi soir 4 mai au concert "AMC chante Pagny/Abba/Queen" de l’association "Accordéons, Musiques et Chants" de Châtenoy le Royal.

Plus que connue dans le chalonnais et ailleurs, l’association "Accordéons Musiques et Chants" n’arrête pas de surprendre son public en innovant à chaque nouvelle représentation.

Cette formation, aujourd’hui placée sous la direction de Sandrine Drigon, a une fois de plus rempli la salle Maurice Ravel de Châtenoy le Royal ce samedi soir de concert avec un répertoire composé de chansons de Florent Pagny et des groupes emblématiques "Abba" et "Queen".

Que du "lourd" comme on dit dans le jargon musical, il fallait oser mais le public ne s’y est pas trompé et réussite totale pour les membres d’AMC, de quoi satisfaire Anne-Marie Recordon présidente et celui qui a dirigé musicalement de nombreuses années cette belle association, Gilbert Drigon.

Une formation musicale où se côtoient les membres amateurs et les musiciens professionnels en toute amitié. Pour cette soirée, parmi les musiciens, Clément Drigon à la batterie petit-fils de Gilbert, Joseph Bijon et Tom Juvigny à la guitare, Fabien Poulalier aux claviers et à la régie.

Environ 300 spectateurs dans la salle dont Pascale Lepers adjointe à la mairie de Châtenoy et Yvan Noël maire d’Oslon étaient présents pour un show en deux parties.

La première était plus particulièrement consacrée aux chansons de Florent Pagny avec des titres évocateurs comme : "Savoir Aimer, Ma liberté de penser, Les murs porteurs, Là où je t’emmènerai, Et un jour une femme"… Plus d’une douzaine de chansons du célèbre artiste, interprétées par Marie, Patricia, Amaury, Pauline, Denis et les autres chanteurs du groupe, a tenu en haleine l’auditoire jusqu’à l’entracte.

Une reprise du concert par "Mon Amour et Pardonnes-moi" brillamment chantés par les élèves de l’école de musique de Sandrine Drigon.

Ensuite, pour chauffer encore un peu plus la salle, Lili Rose, Auriane, Pauline ont attaqué fort avec "Show must go on" de Queen accompagnés d’une très belle chorégraphie devant la scène.

Cette partie de spectacle sera une alternance de chansons des groupes Abba avec "The winner takes it all, Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme" pour ne citer que quelques titres et Queen illustré par "Don’t stop me now, We are the champions, Bohemian rapsody" et bien d’autres tubes cultes de Queen.

AMC a une fois de plus présenté un concert/spectacle de grande qualité, agrémenté de chorégraphie, de chansons d’ensemble avec le soutien musical de Clément, Joseph, Tom, Fabien sans oublier les deux piliers Gilbert et Sandrine et tous ceux qui travaillent dans l’ombre mais indispensables au bon déroulement du spectacle.

Il y avait une telle liesse que l’auditoire, debout dans la salle, en redemandait encore malgré l’heure tardive.

Tout ce répertoire de chansons que l’auditoire a pu apprécier à cette soirée, n’a pu être possible que grâce aux arrangements de Joseph Bijon et aux performances des musiciens et chanteurs qui ont peu de fois répété ensemble (1 fois pour les musiciens et 2 fois avec les chanteurs)

Les spectateurs attendent avec impatience le nouveau programme, d’ici là ils pourront retrouver AMC pour la fête de la musique dans la cour de l’école Rostand de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux

Photos : Pascal Rosier photographe d’AMC/C.Cléaux Info-Chalon