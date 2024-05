"Nous sommes abandonnés par les pouvoirs publics malgré toutes leurs promesses" dénonce le directeur des meubles Delécluse

L'Histoire est un éternel recommencement et le directeur de Delécluse en veut pour preuve les épisodes à répétition d'occupation illégale par les gens du voyage sur le terrain qui jouxte son entrée de magasin de meubles Delécluse. Echanges avec la mairie, les services du Grand Chalon, le Sous-Préfet, ces derniers mois n'ont pas manqué d'énergies pour que le droit soit respecté et que les nuisances sur son activité soient prises en compte. Mais malgré toutes les promesses des uns et des autres, la situation s'est établie dans le temps comme quelque chose d'inéxorable et contre lequel rien ne se fait.

"Bien que le site soit privé, il est inadmissible que les services publics ne puissent pas m'aider à trouver une solution pérenne et faire en sorte que cela ne se produise plus", alors que tous les élus se réfugient derrière le fameux "pas de vague". L'argument des autorités pour jouer l'Autruche ? "C'est un terrain qui ne nous appartient pas. Il appartient au locataire de se retourner contre le propriétaire". Une drôle de sémantique pour celles et ceux en charge du respect de la loi et de la fameuse "tranquilité résidentielle" portée aux nues ces derniers temps. Une tranquilité résidentielle visiblement à géométrie variable en fonction du public auquel on s'adresse.

Il n'en demeure pas moins que l'enseigne a activé tout ce qui pouvait l'être en terme d'autorités pour finalement obtenir... rien. Symboliquement, il a même sollicité les services pour avoir un abattement sur la fameuse TLPE, la taxe locale pour la publicité percue par le Grand Chalon... le geste a été consenti fort heureusement.

Sur le dossier du terrain privé, le commerçant admet éventuellement la question mais "qu'en est-il des branchements illégaux sur les compteurs électriques et d'eau. Il y a des aires des gens du voyage sur l'agglomération de Chalon, et vides. Comment on peut m'expliquer du coup ce laisser-faire généralisé?". "L'impact sur le chiffre d'affaire du magasin est notable. Certains clients pensent que nous sommes fermés. La situation est tout simplement intolérable pour tout le monde. Et après leur départ, qui paiera encore le nettoyage des lieux ?". Une somme d'interrogations qui demeurent sans réponse, aucun élu ou représentant de l'Etat n'étant en capacité de prendre à bras le corps le dossier. "Oui le propriétaire n'a jamais procédé sérieusement à la sécurisation des lieux malgré les demandes mais chacun se renvoie la balle de ping-pong et en attendant il ne se passe jamais rien".

L.G