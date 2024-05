L'Alliance du savoir-faire de la Maison Allex et de la cave de Bissey

C'est une initiative qui a mobilisé les palets depuis quelques mois pour aboutir à un résultat bien appêtissant. A l'origine du projet, Camille Kauffmann qui a du haut de ses 24 ans, totalise déjà un sérieux parcours de formation au sein du CIFA Jean Lameloise avec un Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie, un CAP Pâtisserie, une mention complémentaire Chocolatier-confiseur, une mention chocolat, une mention glaces, un BTM Chocolatier et en perspective un BTM Pâtisserie.

La jeune apprentie de la Maison Allex à Chalon, originaire de Saint-Gilles, a bénéficié de l'accompagnement de Sébastien Buvot, figure incontournable des chocolatiers chalonnais. Un long travail d'association a été mis en place entre l'apprentie et de son maître d'apprentissage afin d'intégrer la cuvée ICE de la cave de Bissey sous Cruchaud, un 100 % Aligoté unique en son genre, qui s'inscrit déjà comme l'un des succès de la cave.

Le travail a abouti sur l'Alliance, une ganache framboise et son croustillant, associant des chocolats de Côte d'Ivoire, Equateur et Vénézuela grande origine. "Il fallait trouver le pep's, la finesse et la délicatesse en bouche et l'adaptation à tous les palets" confient Camille et Frédéric Mazille de la Cave de Bissey.

La suite ? "On travaille à l'idée de confectionner des coffrets qui seront proposés à la clientèle sur deux trois périodes charnières de l'année, sur réservation" assure Frédéric Mazille, devenu définitivement amoureux des alliances vins et chocolats.

Laurent Guillaumé