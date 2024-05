RD 973 - Commune de Navilly Travaux de restauration du pont sur le Doubs - Des déviations mises en place

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire doit réaliser des travaux préparatoires indispensables à l’établissement du programme de réparation nécessaires à la préservation du pont sur le Doubs à Navilly.



La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée

dans les 2 sens de circulation du 13 mai au 14 août 2024.



Les déviations suivantes seront mises en place :

Pour les véhicules légers (PTAC < 7,5 t)

Déviation par les RD973EG (71), 973, 35D, 12 (21), 5 et 970, via les communes de Jallanges (21) ; Trugny (21) ; Verdun-sur-le-Doubs et Ciel.

Pour les véhicules lourds (PTAC > 7,5 t)

Déviation par les RD973EG, 973, 1074, 974 (21), 906, 819, 5A avenue du pont de Bourgogne ; avenue Pierre Nugues ; rue Georges Derrien ; rue Marc Segain ; rue des Frères Lumières ; RD5, 319, 19 via les communes de Seurre ; Corberon ; Beaune ; Meursault (21) ; Chagny ; Fragnes La-Loyère ; Champforgeuil et Chalon-sur-Saône.