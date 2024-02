Boxe : En route pour le Boxing Fight Gala de Besançon !

Organisé par le Local Boxe Club, ce gala propose 40 combats dont un professionnel. Plus de détails avec Info Chalon.

Trois jeunes du Ring Olympique Chalonnais (ROC), le club de boxe anglaise de notre ville, participeront au Boxing Fight Gala de Besançon (Doubs).

À savoir Benjamin Garnier, 17 ans (65 kg), dans la catégorie Mi-moyen; Mathis Quintans, 16 ans (63,5 kg), dans la catégorie Junior; et Melvin Morel (absent sur la photo), 19 ans (- 60 kg), dans la catégorie Sénior.

Organisé par l'emblématique Morrade Hakkar, coach du Local Boxe Club, le Boxing Fight Gala réunira au Gymnase Jean Zay de Besançon des sportives et des sportifs issus d'une dizaine de clubs en Bourgogne Franche-Comté, mais aussi d'Alsace et du Rhône, pour une quarantaine de combats amateurs le samedi 10 février 2024, de 14 heures à 22 heures 30.

Du côté des professionnels, il était prévu un combat entre Karim Larbi et Tony Amoaku (Mi-lourd; - 80 kg), mais suite à un décès survenu dans la famille de Tony Amoaku, cette rencontre n'aura pas lieu. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Tony et sa famille, qu'ils trouvent la force de traverser cette dure épreuve.

Le combat est toutefois reporté à une date ultérieure.

La manifestation se tiendra sous l'égide de la Fédération Française de Boxe (FFB) et sera animée par le talentueux speaker de boxe Christophe Rachaya.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati