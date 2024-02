Défilés, stands, discours… Focus sur le Salon de l’Evénementiel

Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 18 février, de 10 heures à 18 heures à la Salle Marcel Sembat 1 place Mathias à Chalon-sur-Saône, se tenait le Salon de l'Évènementiel.

Sur place 44 exposants venant de la Région Bourgogne Franche-Comté avaient répondu favorablement à l’invitation d’Emilie Prost (à gauche sur la photographie), organisatrice de ce salon et Présidente de L’Association des ‘Prestataires d’Evénementiels de Saône-et-Loire’.

Un salon qui permettait aux visiteurs venus nombreux de trouver des professionnels qui proposaient leurs services de la naissance au mariage et permettant d'avoir sous la main toute la palette nécessaire à l'organisation de vos événements.

A noter que des calèches, des voitures de collection et différents "trucks" venaient compléter le tout ainsi que de nombreuses animations proposées au fil de la journée (Défilés, loterie…).



A 11 heures, avait lieu l’inauguration officielle du salon en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, et des Conseillers Municipaux chargés de Mission, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique et Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain.

S’en suivait le discours d’Emilie Prost,

De Gilles Platret dont voici quelques extraits : « Je voudrais vous saluer toutes et tous avec les élus de la Ville de Chalon qui sont là à mes côtés […] On est ravis d’accueillir votre événement dans la Salle Marcel Sembat. Depuis 2 ans et je pense que vous l’avez senti au sein de vos entreprises, on sent la volonté de retrouver une vie à peu près normale et de renouer avec ces traditions de la fête et des grand événements de famille, en particulier avec ceux qui nous rassemblent […] On a une reprise extraordinaire de l’événementiel d’une façon générale et dans les familles, on le ressent aussi. A ce titre là, votre événement qui est professionnel avant tout, c’est l’extraordinaire, et çà, c’est vous ! Grâce à vous, c’est l’organisation d’événements qui vont rester dans les mémoires, qui vont marquer comme des jalons une vie. On pense bien sûr au mariage, fête… […]Aussi plus que jamais, nous avons besoin d’événementiel, de la nouveauté, de l’extraordinaire et à ce titre là, accompagnés par des professionnels tels que vous, cela rend la fête plus belle et plus sûre, donc longue vie à ce salon. Pour tout cela, mesdames et messieurs, un grand merci ! ».

Ce salon contribuait en même temps à une grande opération de solidarité tant par la buvette que par la recette des entrées, puisque toutes les recettes étaient intégralement reversées au profit de l'Association Louxis.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B