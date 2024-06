Samedi 22 juin - Tournoi Bernard Morey au stade de Bram à Louhans

Pas moins de 470 enfants sur la pelouse du Stade de Bram pour la troisième édition de notre traditionnel tournoi « Challenge Bernard Morey » le samedi 22 juin.



Au programme :

Tournoi U9, foot à 5, avec 16 équipes

Tournoi U11, foot à 8, avec 16 équipes

Tournoi U13, foot à 8, avec 16 équipes



La journée se déroulera en deux temps avec les tournois U9 et U11 le matin (9h/15h30) et le tournoi U13 l’après-midi (16h30/20h).



Buvette et restauration sur place tout au long de la journée à a buvette du club.



Activités diverses, tombola, bâche de tir, le tout pour une journée sportive et festive.



Informations pratiques :

Pour faciliter votre venue au Stade de Bram, privilégiez le parking du Breuil avec l’accès piéton par la Passerelle du Breuil pour arriver à l’entrée du Stade.