LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Arnaud Sanvert, c'est un candidat de gauche !" assure Alexandre Hinger, candidat du Parti de la France

A entendre Alexandre Hinger et son suppléant Iannis Moriaud, l'échiquier politique est totalement revisité, au point de placer le candidat Arnaud Sanvert, député RN comme candidat de la gauche... et Gilles Platret si il devait être candidat, celui de la France Insoumise.

Alexandre Hinger, avait été suppléant de Pierre-Nicolas Nups en Meurthe-et-Moselle en juin dernier et c'estdu côté de la 5e circonscription de Saône et Loire, qu'il entend créer la surprise. Agé de 26 ans, étudiant en master communication/marketin, le candidat du Parti de la France réside à Dijon. Ancien responsable de la Cocarde Etudiante, adhérent au Front National de 2017 à 2021, il est désormais délégué régional et directeur de la communication du Parti de la France.

A ses côtés, en guise de suppléant, on retrouve le Mâconnais Iannis Moriaud, âgé de 32 ans et travaillant dans les pompes funères.

Aucune tendresse pour les représentants du Front National

La hâche de guerre est clairement déterrée avec le Front National incarnée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qualifiés "de gauchistes" par les représentants du Parti de la France, au point de redistribuer les cartes de l'échiquier politique, plaçant "Arnaud Sanvert, candidat RN, comme un candidat de gauche". A un point tel que si Gilles Platret devait porter sa candidature (ce qui semble être de moins en moins le cas), elle serait qualifier de candidat de la France Insoumise aux yeux des représenants du Parti de la France.

"C'est une vraie purge politique des cadres qui a été menée au sein du Front National. Tout ceux qui savaient parler et porter des valeurs ont été mis à la porte" lance Alexandre Hinger. Les seuls candidats qui trouvent grâce à leurs yeux, ce sont les soutiens à Eric Zemmour et à Marion Maréchal, " si ils avaient eu une candidature, nous n'aurions rien présenté".

Une candidature qui place l'ambiance au sein de la droite "nationale", la fameuse droite de la droite. " Je suis le candidat de la remigration, et bien le seul" affiche Alexandre Hinger, à destination des électeurs ayant porté Arnaud Sanvert loin devant au cours des législatives de juin dernier.

Souveraineté nationale, protection des traditions françaises, identité française, toute la dialectique du Parti de la France a été exprimée ce jeudi à Chalon sur Saône, au cours du point presse officialisant la candidature du binôme.

Laurent GUILLAUMÉ