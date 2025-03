LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Avec Nathalie Szych, on aura une Trumpette à l'Assemblée Nationale" insiste Florian Philippot

Nathalie Szych qui avait rejoint les Patriotes dès la première heure, en 2017, a pu compter sur le soutien sans réserves de Florian Philippot ce jeudi soir. Devant une salle bondée, en présence de plus de 200 personnes à la salle Brassens, l'anti-Européen Philippot a martelé sa sémantique très eurosceptique et anti-Macron.

L'affichage assumé du souverainisme absolu

Florian Philippot a sorti son argumentaire contre l'Europe, contre Ursula Van der Leyen et contre Emmanuel Macron. Partisan du "Frexit", à savoir le retrait de la France de l'Union Européenne, Florian Philppot a pu compter sur le public, scandant à l'occasion le slogan anti-européen. Le chef des Patriotes a martelé sa volonté "de mettre fin à l'asservissement de notre éconmie", "de reprendre en main notre souveraineté, sans diktat, sans soumission" partisan "d'un combat pour une France libre et souveraine".

"Avec Macron, faut se préparer à tout"

"Macron n'a pas le souci de la paix, on doit informé sur ses réelles intentions" rappelle Florian Philippot, dénonçant la gestion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, "il se voit en Généralissime Commandeur Suprême. Si ils veulent la guerre mais qu'ils y aillent eux-même et qu'ils laissent tranquille les Français. Il ne fait que faire monter la peur en instrumentalisant la guerre. La menace russe n'existe pas, ce n'est que de la foutaise".

"Oui j'ai vu les chars russes tout à l'heure à Chalon.. non mais franchement"

Sous les rires et les applaudissements, la sémantique de Florian Philippot fait mouche auprès de son public, "franchement, ils vont nous envoyer quoi ? une armée de punaises de lit ?", avant de faire un parallèle avec la guerre en Irak, "j'étais fier de cette France qui a dit non".

Florian Philippot prône une "diplomatie française apaisée qui parle à tout le monde"

"La France est un pays à avoir 30 pays en frontière directe. C'est le pays le mieux positionné pour parler au monde entier, dans une vision paisible. Un jour, la France reviendra libre et souveraine".

"Le Rassemblement National ? C'est le Renoncement national surtout"

Le chef des Patriotes a tiré à boulets rouges sur Arnaud Sanvert, le candidat du Rassemblement National face à Nathalie Szych , reprenant à son profit les arguments diffusés par son ancien assistant parlementaire. Accusant les parlementaires RN "d'avoir bloqué la destiution d'Emmanuel Macron", "c'est un parti de traitres, de soumis. Si ils ont voté pour Ferrand au Conseil Constitutionnel, c'est parce qu'ils ont "dealé", il faut vous réveiller en urgence, on doit les remplacer par des souverainistes et de vrais patriotes".

Avec la candidature de Nathalie Szych , les Patriotes ambitionnent d'avoir leur première parlementaire élue à l'Assemblée Nationale, "votez Nathalie, on aura une Trumpette à l'Assemblée Nationale".

Laurent GUILLAUMÉ