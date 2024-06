Le Tennis club chalonnais a mis sa licenciée Lily Pigeat, Championne de France de tennis catégorie 11/12 ans à l’honneur

Lily, la petite Chris Evert du tennis club chalonnais !

Mardi 25 juin à 19 heures, au siège du Tennis Club Chalonnais, situé 22 Rue Pierre De Coubertin à Chalon Sur Saône, se déroulait une cérémonie de mise à l’honneur, mis en place par Clotilde Allegre, Présidente, assistée des membres du bureau, à sa licenciée Lily Pigeat, qui a obtenu le titre de Championne de France 11/12 ans le 19 juin à la Baule.

Une cérémonie qui s’est déroulée devant une quarantaine de sympathisants, en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Jean Luc Durand, Vice président de l’O.M.S, de Marion Goujon, Présidente par intérim du Comité Départemental de Tennis, la dream team de Lili Pïgeat : Charles Pigeat, son père et entraineur, Basile Longin, son préparateur physique… de nombreux partenaires du club, David Edmont, Directeur de Transdev, Florent Côte de l’Académie… ainsi que de nombreux licenciés et éducateurs sportifs du club.

Extrait des discours prononcés :

Clotilde Allegre : « Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci à toutes les autorités locales et aux représentants des instances départementales et régionales d’être présentes parmi nous en cette belle soirée d’été. C’est avec une grande joie et un immense honneur que nous accueillons Lily, dans sa deuxième maison, pour fêter tous ensemble son titre de championne de France 11/12 ans. Avant de dire quelques mots sur ton magnifique parcours lors de ce championnat, je tiens d’abord à te souhaiter un joyeux anniversaire car c’est aujourd’hui même que tu as 12 ans [….]

Revenons à présent sur ce magnifique parcours … Lily sur le papier tu es tête de série N°4 et tu remportes ton premier tour 6/0 et 6/0 face à Saveria Carruggi de la Ligue Corse. En 1/8 de finale, victoire à nouveau 6/0 et 6/3 contre Pauline Hardy-Frauger de la ligue Ile de France. En quart de finale cela sera un match accroché remporté 6/1, 5/7 et 6/3 contre Juliette Lafont de la région PACA. En demie finale victoire 7/5, 7,5 contre la N°1 française Golhbane Neirouz de la région Ile de France et classée 3/6. Pour terminer, tu remportes la finale 7/6 et 6/3 face à Ayah Achad de la région PACA […]

Pour information, sachez que Lily a également participé en janvier à la Winter Cup U12 en République Tchèque et a honoré sa première sélection officielle en équipe de France. En remportant ce titre de championne de France elle participera à la Summer Cup fin juillet en Turquie et on l’espère à Ajaccio courant août pour la phase finale avec l’équipe de France. Avec un tel planning, j’espère Lily que tu pourras profiter de quelques jours de vacance bien mérités. Encore bravo à toi, tu es la fierté de tout un club, de l’équipe dirigeante, de l’équipe enseignante, de tous les coachs et de tous ses adhérents ! ».

Pierre Carlot : « Bonjour à toutes et à tous, bien sûr c’est avec une certaine émotion que je suis à côté de Lily, ça fait plaisir car tu as fait honneur à la ville de Chalon. Tu as de nouveau franchi un palier et je pense que tu es parti pour avoir une grande carrière dans le tennis et d’ailleurs je te le souhaite de tout cœur. D’ailleurs ici tout le monde te le souhaite. Tu as aussi la chance d’avoir un père qui s’occupe de toi ainsi que toute une équipe qui est présente pour t’aider. Je te félicite pour ton super résultat et de la part de Monsieur le Maire et toute l’équipe des sports nous t’offrons ce joli bouquet pour ton anniversaire ! Sache que nous sommes très fiers de toi et de la façon dont tu représentes la ville comme tu le fais !».

Lily Pigeat : « Tout d’abord je remercie le tennis club de Chalon/Saône! Sans vous, mon papa ne pourrait pas m’entrainer aussi librement. Mon père et David qui m’accompagnent et en journée du coup s’arrangent pour être libre afin de m’entrainer. Je remercie Maman, Léo, parce que maman elle change de sujet elle ne parle pas tout le temps de tennis et c’est bien et en plus elle m’aide pour faire mes devoirs. Après merci à pépé, papy et mamie merci. Antoine merci à toi d’être mon sparring d’ailleurs l’autre jour j’ai fait 6 à 1, mon premier jeu contre toi. Merci à vous toutes et à vous tous pour les cadeaux !

S’en suivait une petite réception

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B