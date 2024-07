A Montceau les Mines, la municipalité précise les raisons de la fermeture de la MAM "Les Mini Pouss"

Communiqué de presse de la ville de Montceau les Mines

La Ville de Montceau-les-Mines informe ses habitants que, par arrêté du Maire, la Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) « Les Minis Pouss » a été fermée depuis le 2 juillet 2024.

Cette décision fait suite à la suspension des agréments des assistantes maternelles exerçant au sein de cette structure dans laquelle 3 assistantes maternelles, agréées par la PMI étaient associées pour l'accueil de 12 enfants.

Les locaux appartiennent à la ville de Montceau les Mines et sont loués à l'association « Les Minis Pouss » par le biais d'un conventionnement mais l'activité reste privée.

La Ville n'était en aucun cas informée ou responsable des activités et agissements des assistantes maternelles yexercant. La sécurité et le bien-être des enfants étant une priorité absolue, la Ville a agi en conformité avec la réglementation en vigueur pour assurer un environnement sécurisé.

Madame le Maire a saisi le Procureur de la République, comme le permet l'article 40 du

Code de procédure pénale, afin de signaler les dysfonctionnements constatés. Cette saisine a donné lieu à une décision de fermeture immédiate d e la MAM.

La Ville de Montceau-les-Mines s'est engagée à accompagner les familles concernées par cette fermeture et a mis tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives de garde dans les plus brefs délais.