Vous savez quoi ? Il semblerait que l'été démarre en Saône et Loire !

A part un coup de tonnerre ici ou là en Saône et Loire, et deux trois averses plutôt sur le Morvan, pour le reste, il semblerait bien que l'été s'installe pour plus de deux jours dans le département. Les prévisions météorologiques annoncent une montée des températures jusqu'à 31°c à l'ombre, et surtout un ciel franchement ensoleillée. Un changement de modèle drastique qui marque le début de l'été finalement compte tenu des dernières semaines vécues. Profiftez-en si vous débutez vos vacances !