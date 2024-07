AVIS DE DECES - Madame Colette TRAPET née LETANG

CHAGNY



Marilyne et Eleutério PEREZ,

Martine et Jean-François DUBREUIL,

Dominique et Alain DEVOUCOUX,

Christine et Dominique KOLIC,

Sandrine TRAPET, ses filles et leur conjoint ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Evelyne JURY, sa nièce ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette TRAPET

née LETANG

survenu le 25 juillet 2024.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 31 juillet 2024 à 14 heures, en l'église de Chagny ; suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Condoléances sur registres.

Pas de plaque, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

Louis

son époux,

décédé en 1980

Patricia

sa fille,

décédée en 2018,

et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.