Nissan teste une peinture pour rafraîchir les voitures

Nissan innove dans la lutte contre la chaleur avec une peinture révolutionnaire capable de réduire la température intérieure des véhicules. Testée sur une Nissan NV100, cette technologie a montré des résultats impressionnants : jusqu'à 12°C de moins sur les surfaces extérieures et 5°C de moins dans l'habitacle. Cet enduit « réfrigérant » utilise des métamatériaux qui réfléchissent et redirigent les rayons infrarouges du soleil vers l'atmosphère. L'avantage ? Un confort accru et une réduction de la consommation d'énergie liée à la climatisation, un atout majeur pour les véhicules électriques. Seul écueil encore à surmonter, le prix : cette peinture est six fois plus chère que les revêtements classiques.