Cumul de pluie, orages et foudres dans la nuit de mardi à mercredi en Saône et Loire

Sans surprise, les forts orages ont frappé le Sud-Ouest du département de Saône et Loire, ce mardi en fin d'après-midi, avant de traverser le territoire et de toucher la Bresse notamment. La foudre a frappé plusieurs habitations, avec des débuts d'incendie, dans le secteurs de Uchizy, Bussières, Senncey le Grand ou Mâcon, entre minuit et une heure du matin. Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont été particulièrement sollicités tout au long de la nuit avec une très forte activités en Bresse, avec plusieurs dizaines d'intervention. En l'espace de quelques heures, jusqu'à 50 mm de pluie ont été enregistrés, avec des vents dépassant les 80 km/H à de très nombreux endroits.