L'artiste Julien Granel sera à la FNAC de Chalon le 31 août

Julien Granel fera un passage dans le magasin Fnac de Chalon-sur-Saône à l’occasion du concert qu’il donnera le soir-même, Place du Port Villiers.

Véritable bête de scène et artiste tout terrain, grâce à lui impossible de se laisser gagner par le blues de la rentrée ! Artiste le plus programmé dans les festivals cet été, si vous ne fredonnez pas encore ses chansons, il est temps de venir découvrir Cooleur, son premier album solaire et envoûtant.

Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, cet album apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids comme des parents groovy.

Julien Granel n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de pop subtile et contagieuse. Depuis sadécouverte fondatrice de Mika à l’adolescence, il n’a eu de cesse d’étoffer un wonderland baroque et chatoyant, alliant le cool et la couleur - et dont Cooleur est le formidable aboutissement. Influencée par Freddy Mercury, puis plus tard par David Bowie, Elton John, Prince, mais encore par les Beatles ou Jamiroquai, sa palette musicale est la somme de tout cela et pourtant... absolument rien ne lui ressemble !

* accès gratuit dans la limite des places disponibles – durée de l’événement : 45 min