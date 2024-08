AVIS DE DECES - Monsieur Marc GENDRE

SASSENAY - SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - GAUJAC (30) - BANDOL (83)



Renée, son épouse ;

Jean-Pierre et Marie, Cathy, Véronique et Christophe,

ses enfants ;

Maxime, Alexandre et Emilien,

ses petits enfants chéris ;

Jeanine, sa sœur ;

Bernard, son beau-frère ;

Colette et Jacqueline,

ses belles-sœurs ;

Eric et Marie-Jo, Claude,

ses amis ;

les familles GENDRE et GRANGER

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc GENDRE

survenu à l'aube de ses 85 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 27 août 2024, à 10h30, en l'église de Sassenay.

Marc repose au funérarium de Saint-Martin-en-Bresse.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille tient à remercier

les infirmières de Sassenay,

les aides à domicile AZAE.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.