AVIS DE DECES - Monsieur Edmond FATET

SAINT-MARCEL - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - SIMANDRE



Madame Gisèle FATET,

son épouse ;

Michel et Claudette,

Roland et Véronique,

ses fils ;

Denis, Laurent et Marie, Clara et Alexis, Mathilde, Karine,

ses petits-enfants ;

Léane, Maëlie, Joanie, Marceau, Marius,

ses arrière-petits-enfants ;

Nicole FATET, sa belle-sœur ;

ses neveux, nièces, cousins et cousines ;

les familles FATET, BERNIZET ;

ainsi que les amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond FATET

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 27 août 2024,

à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel, suivies de l'inhumation au cimetière de Simandre.

Fleurs naturelles, pas de plaques.

Edmond repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.