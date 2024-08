Retour sur les tatamis pour les entrainement au club de Yoseikan Budo Chalonnais.

Le Club vous attend pour cette rentrée à partir du lundi 2 septembre 2024 pour les entrainements, inscriptions ou réinscriptions, les mercredis à partir de 18h30 au Gymnase Thévenin de l‘Ile St Laurent..

La reprise des entraînements se fera :

le Lundi 2 Septembre 2024, au Gymnase Thévenin de l’Ile St Laurent, pour les adhérents nés en 2012 et avant,

le Vendredi 6 septembre 2024, à la Maison des Sports, pour les enfants nés de 2016 à 2013,

le Samedi 14 septembre 2024, à la Maison des Sports, pour les enfants nés de 2017 et 2018 et après. (car le samedi 7 septembre le club sera au Forum de la Vie Associative et Sportive)

Pour les nouveaux, venez découvrir cette art martial, en participant à un entrainement gratuit, en fonction de votre catégorie d’Age, dans le lieu, et à partir des dates précitées.

Rappel de l’organigramme des cours, selon l’âge, la discipline, et ou, les entrainements auront lieu pour cette saison.

Pour tout renseignements et tarifs :

Mobile club : 06.26.36.76.43

Email : [email protected]

Ou voir site internet du club ; www.yoseikanbudochalonnais.com