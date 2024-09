C'est officiel... le 3e accès autoroutier de Chalon sur Saône est lancé

Ce mardi 10 septembre 2024, André Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Philippe Nourry, Directeur général d’APRR-AREA, en présence d’Yves Séguy, Préfet de Saône-et-Loire ont inauguré le nouveau demi-diffuseur de Chalon Nord sur l’autoroute A6. Un chantier d’une durée de 18 mois pour aboutir à la création d’une desserte complémentaire aux diffuseurs actuels. Ce nouvel aménagement a vocation à mieux répartir les flux de véhicules à destination du nord de l’agglomération chalonnaise, en particuliers vers les pôles économiques, et ainsi de soulager les zones résidentielles.

Situé sur la commune de Fragnes-La Loyère dans la communauté d’agglomération du Grand Chalon, à proximité de la RD 819 et à environ 3 km au nord de la sortie actuelle n°25 (rebaptisée Chalon Centre), le nouveau demi-diffuseur de Chalon Nord est à présent ouvert à la circulation.

Ce nouveau demi-diffuseur permet un accès direct à la zone industrielle SaôneOr et un report des véhicules vers le nord de Chalon estimé à environ un tiers des flux de l’actuel diffuseur de Chalon Centre. Une part importante de ces véhicules était jusqu’à présent constituée de poids lourds desservant la zone industrielle SaôneOr par les voiries locales.

Ce nouvel aménagement permet donc de réduire la circulation sur les routes locales de Champforgeuil et Chalon-sur-Saône, de diminuer les distances parcourues par les poids lourds vers les zones d’activité, et de fluidifier le trafic local. Cela soulage les voiries locales des secteurs résidentiels du Nord Chalonnais, réduit les nuisances sonores et diminue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Elles sont estimées à 50 000 tonnes équivalent CO2 à un horizon de 20 ans après la mise en service, soit un facteur 10 de diminution par rapport à ce que la phase de construction a généré. Ce nouvel équipement permettra également de réduire la proportion d’habitants impactés par des teneurs en dioxyde d’azote supérieures à 20 μg/m3, une valeur cible pour la protection de la santé.

Nouveau demi-diffuseur Chalon Nord (A6-APRR) – Crédit Crédit : Philippe BUSSER - XXI Communication

Un reportage complet à venir sur info-chalon.com avec l'ensemble des interventions