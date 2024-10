BASKET FAUTEUIL - ELAN CHALON - "La saison dernière est historique pour une équipe promue dans l'élite" pour Chemseddine Dahmani

L'international algérien, capitaine de l'Elan Chalon, a confié son émotion d'avoir vécu la saison sportive précédente aux couleurs rouge et blanc. "Une saison historique".

Chemseddine Dahmani a réussi en une seule saison à devenir l'un des piliers du dispositif offensif de Sandra Cléaux au sein de l'Elan Chalon. Un joueur d'une ténacité hors-norme qui ne lâche rien sur le terrain, dans les bons comme dans les mauvais moments. Une vraie pile électrique montée sur deux roues que bien des adversaires ont du mal à suivre lorsqu'il est lancé.

A l'occasion de cette conférence de presse, Chemseddine Dahmani a souligné l'importance de la saison sportive écoulée, "c'est historique de voir une équipe promue se qualifier aux play-offs du championnat national et du Championnat d'Europe. On est très contents des recrutements et des renforts pour cette nouvelle saison. Nos objectifs sont clairs, une place pour les Play-offs" a lancé le capitaine, remonté à bloc pour ce premier match qui se jouera ce week-end à Lille, une équipe promue en élite cette saison.

Laurent Guillaumé