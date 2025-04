Le maire de Chalon dénonce la campagne d'affichage de la Chambre des Métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche Comté

Gilles Platret, maire de Chalon, demande le retrait d’une affiche faisant la promotion du voile

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, a été alerté ce jeudi 3 avril, par les Chalonnais, de la présence, dans le quartier Citadelle, d'une affiche faisant, sous couvert de la promotion de formations professionnelles, l'apologie du voile et donc du symbole par excellence de l'enfermement islamiste de la femme.

Le Maire a donc ordonné à la société prestataire des panneaux de retirer immédiatement cette publicité. Le contrat qui lie la Ville de Chalon à cette société précise en effet qu'aucune publicité à caractère politique ou confessionnel ne peut figurer sur ces supports.

Gilles Platret regrette très amèrement que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne et Franche-Comté, pour attirer des élèves, fasse du racolage sur les terres des islamistes. « Quand va-t-on enfin comprendre que le voile n'est pas un symbole anodin, qu'il est l'étendard de l'islamisme sur le sol des pays où agissent en sous-main des mouvements théocratiques comme les Frères musulmans et autres fondamentalistes ? Qu'il dépossède la femme de son propre corps et qu'il constitue une atteinte à la règle fondamentale en France de l'égalité des citoyens ? » a précisé Monsieur le Maire.