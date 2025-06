ELAN CHALON - "C'est un événement qu'on vous propose, inédit dans l'histoire des clubs professionnels français"

Des places de 5 à 10 euros avec un placement libre ! Voilà de quoi terminer la saison basket chalonnaise de la plus belle des façons ! Ce vendredi soir, l'Elan Chalon propose un moment totalement inédit dans l'histoire des clubs professionnels français, avec l'idée de promouvoir l'histoir du centre de formation de l'Elan Chalon. Et notez-bien que la liste des personnalités présentes est totalement inédite tant par les joueurs présents que par les coachs qui ont fait les grandes heures du club Rouge et Blanc. Mathias Lessort, Axel Bouteille, Clint Capela, Nicolas Lang, Thabo Sefolosha, David Michineau, Yakuba Ouattara, Philippe Braud, Kyshawn George… et la liste se veut presque infinie..

Côté match, d'un côté vous trouverez le centre de formation coaché par Romain Chenaud et de l'autre, les historiques du club coachés par Elric Delord, assisté de Greg Beugnot et Jean-Denys Choulet. Cette seule image vaut le détour !

Bien sûr, le format de la rencontre sera revisité pour l'occasion avec un 4x8 minutes. De nombreuses animations seront proposées ce vendredi soir, avec des concours à 3 points en présence de la star du sujet, Nicolas Lang.

Si l'Elan avait déjà fêté ses 10 ans sur un format bien sympathique, c'est bien la première fois que l'Elan Chalon propose un tel format, avec la présence de plus d'une cinquantaine de joueurs issus du centre de formation, dont un certain nombre ayant évolué en championnat américain.

"Une belle manière aussi de démontrer la qualité du centre de formation de Chalon" insistent Loïc Michel et Romain Chenaud.

En tant qu’abonné, la place pour ce match vous sera offerte. Pour les autres, un tarif unique à 10 euros avec un placement libre mais sur réservation obligatoire via https://tickets.elanchalon.com/fr

La diffusion à la mi-temps du court-métrage avec Vincent Cassel

Tourné fin mai 2024, ce court-métrage met en scène un grand nom du cinéma français : Vincent Cassel, dans le rôle du coach. Il sera diffusé en avant-première à la mi-temps du Gold Star Game le vendredi 27 juin.

Une deuxième partie de soirée sympathique

La soirée se poursuivra dans l’enceinte à proximité du Colisée avec tous les acteurs du match et l’ensemble des pensionnaires du Centre depuis ses débuts. Une Soirée ouverte à tous, joueurs, abonnés, partenaires et amoureux du club. L’occasion de se réunir autour d'une paëlla préparée par le traiteur Morey.

On vous le redit, ne passez pas à côté de cet événement !

POUR RESERVER VOS PLACES

Laurent GUILLAUMÉ