JOURNEES PATRIMOINE ECONOMIQUE - Des dizaines d'entreprises de Saône et Loire ouvrent leurs portes du 4 au 6 octobre

Pilotées par le MEDEF de Saône et Loire, et devant le succès enregistré des précédentes éditions, l'édition 2024 s'est étoffée avec de très nombreuses entreprises nouvellement participantes. N'hésitez pas à consulter le site https://www.1territoire1solution.fr/ vous trouverez toutes les adresses, toutes les entreprises qui vous ouvrent leurs portes. Attention, beaucoup vous demandent de vous enregistrer en amont afin de vous accueillir dans les meilleures conditions !

Si vous souhaitez jeter un oeil sur ces entreprises dont vous entendez parler, c'est le moment ou jamais. Les chefs d'entreprise, les directeurs de site et plus largement toutes les équipes vous tendent les bras et vous faire découvrir leurs univers quotidiens.

C'est de vendredi à dimanche ! et dans toute la Saône et Loire !

