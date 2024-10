FOIRE DE CHALON - Les arcades et autres jeux de notre adolescence font le plein

L'entreprise dijonnaise en partenariat avec René Pierre, qu'on ne présente plus sur info-chalon.com, présente toute une panoplie de jeux d'arcades, de baby-foot et autres flippers en libre accès. Un moment bien apprécié par les nombreux visiteurs et exposants qui n'hésitent pas à replonger dans leurs enfances. Entre les parties de baby-foot endiablées, les séances de jeu de Galactica ou de street-fighter, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez même découvrir des jeux datant des années 80 à l'image de cette arcade René Pierre, une pièce d'origine. Pour rappel, Chalon sur Saône est la ville qui est à l'origine du premier jeu vidéo français ! Et oui... rien que ça ! Un vrai patrimoine qui s'est exporté dans le monde entier !

Le stand Arcade est ouvert non-stop en libre accès jusqu'à la fermeture de la foire ! Pour les très petits, d'autres jeux sont également proposés en libre accès... des jeux qui devraient vous rappeler quelques souvenirs. Une véritable immersion transgénérationnelle !