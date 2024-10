Denis Goubeault et Anthony Carnaille quittent Reconquête et rejoignent Identité Libertés, le parti de Marion Maréchal.

Communiqué de presse

A l'occasion des élections législatives, alors délégué départemental et délégué départemental adjoint de Reconquête de Saône et Loire, nous avions fait le choix de suivre la position de Marion Maréchal en ne présentant pas de candidats face à ceux de l'union nationale entre le RN et Eric Ciotti.

Ce matin, Marion Maréchal a annoncé la création de son mouvement - Identité Libertés - en affirmant clairement sa volonté d'inscrire son action dans le cadre du renforcement et de l'élargissement d'une coalition patriote aux côtés du RN et de l'UDR, pour y porter la voix d'une droite civilisationnelle et construire les victoires de demain.

Nous nous retrouvons pleinement dans cette démarche, tant dans ses idées que sa stratégie et ses objectifs, c'est pourquoi nous avons adhéré à Identité Libertés.

Pour bâtir l'avenir, nous appelons l’ensemble des électeurs, sympathisants et militants qui ont partagé nos engagements à rejoindre la droite qui ne baisse pas les yeux ! Rejoignez nous sur https://identite-libertes.fr/

Denis Goubeault

Ancien délégué départemental Reconquête - 71

Anthony Carnaille

Ancien délégué départemental adjoint Reconquête - 71