Démarrage en fanfare et début très prometteur pour L’Évadée qui prend possession des locaux de l’Ancienne Prison

La joie pouvait se lire sur tous les visages ce vendredi soir à l’occasion de l’inauguration de la toute première saison de L’Évadée qui s’installe 11, impasse de l’ancienne Prison à Chalon-sur-Saône – bonheur de se retrouver autour de musiciens qui s’en sont donnés à cœur joie, de retrouver ce lieu, salle intimiste et mythique puisqu'elle est l’une des plus anciennes salles de concerts en Bourgogne.

Ne pouvant pas se résoudre de voir fermer ce lieu qui a accueilli tant de musiciens de renom, de professionnels mais aussi d’amateurs passionnés, lieu de diffusion certes mais aussi de création, le collectif de musiciens de L’Évadée, composé de Pierre Corbi, Anne-Laure Quaglietti, Olivier Py, Stéphane Ranaldi, Cécile Chambragne, Mélody Fournier, Anne Briset, Vincent Heutte, Timothée Quost et Joseph Lapchine, lui redonne vie. D’ailleurs, le travail des équipes précédentes n’a pas manqué d’être salué.

Pour ce lancement tonitruant, les remerciements furent abondants en direction de la ville de Chalon-sur-Saône et de ses Services, de son Maire Gilles Platret présent pour l’occasion et accompagné de son Adjointe en charge de la culture, Bénédicte Mosnier, pour la confiance accordée, le soutien matériel et financier, de l’ancienne équipe de L’Arrosoir qui a rétrocédé du matériel et des finances, du Conservatoire notamment et de Chris Music. Le Département et la DRAC ont été également cités ainsi que le Conservatoire.

Lors des différentes prises de parole, l’investissement des bénévoles a été mis en évidence car beaucoup ont proposé leur aide pour voir se réaliser ce nouveau projet. L’association musicale L’Évadée souhaite renouer le partenariat avec des structures culturelles telles que LaPéniche et l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Concernant la programmation qui se veut large, elle s’attachera à mettre en avant plusieurs esthétiques, milieux et savoir-faire différents. L’objectif du Collectif étant de faire de L’Évadée « un lieu de culture vivant ». Seront programmés : un événement Jeune Public par trimestre, une soirée concert par mois, un afterwork par mois et des rendez-vous pour les amateurs et pour les étudiants du Conservatoire.

Le 1er Magistrat de la Ville a précisé que cette soirée d’inauguration était un moment important et répondait à la volonté que ce lieu ne reste pas silencieux trop longtemps, ajoutant : « La philosophie d’actions de L’Évadée nous a séduits […], le fait de donner un fil conducteur, de programmer des Rendez-Vous, pour que le public, les publics s’y retrouvent, de travailler dans le partenariat pour faire rayonner cette structure… ». Gilles Platret a assuré de sa confiance absolue envers l’équipe en place et souhaité une longue vie à L’Évadée.

Le festival d’ouverture se poursuit ce vendredi à partir de 19h et samedi 19 octobre à partir de 15h 30 ( entrée libre jeudi et samedi après-midi, 12 euros/8 euros : vendredi et samedi soir). Plus de renseignements : f L’ Évadée, @levadee71

SBR