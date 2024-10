Informations à l'attention des riverains du quartier de la Citadelle

Des travaux de terrassement et de pose de canalisations pour la création de réseau de chaleur pour le chauffage urbain sont programmés dans le quartier de la Citadelle du lundi 28 octobre au vendredi 13 décembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour que cette opération se déroule en toute sécurité :

Phase 1 : du lundi 28 au jeudi 31 octobre

→ Rue des Places (entre son N°6 et rue Charles Boysset), rue Charles Boysset (entre rue Saint-Alexandre et rue des Places), rempart Saint-Pierre (entre avenue de Parie et rue Émiland Gauthey).

Phase 2 : du lundi 4 au vendredi 22 novembre

→ Rue des Places (entre son N°6 et rue Charles Boysset), ), rue Charles Boysset (entre rue Saint-Alexandre et rue des Places), rempart Saint-Pierre (entre avenue de Parie et rue Émiland Gauthey), rue Saint-Alexandre (entre rue Saint-Loup et rempart Saint-Vincent), rue Docteur Mauchamp (entre son N°17 et rue Saint-Alexandre)

→ Inversion du sens de circulation : rue des Places (entre la rue de la Citadelle et la rue Docteur Mauchamp) et rempart Saint-Vincent (entre la rue Doneau et la place de Beaune).

Phase 3 : du lundi 25 novembre au vendredi 13 décembre

→ Rempart Saint-Vincent (entre son N°28 et avenue de Paris puis rue Doneau et rue Saint-Alexandre).

Pour l'ensemble des trois phases :

→ La circulation et le stationnement seront interdits sur les tronçons concernés,

→ les rues barrées seront mises en impasse pour les riverains uniquement,

→ des déviations seront mises en place,

→ nous invitons les riverains qui ne pourraient momentanément pas accéder à leur garage à contacter le service Occupation du Domaine public au 03 85 90 50.

→ la collecte des ordures ménagères se fera aux extrémités de chaque zone de chantier.

Pendant ces phases de chantier, seront également réalisés les travaux rendus nécessaires par l'incendie du N°20 rue Saint-Alexandre :

→ La rue Saint-Alexandre sera barrée (entre la rue de la Citadelle et la rue Saint-Loup) et mise en impasse pour les riveraines uniquement, depuis la rue Docteur Mauchamp et jusqu'au droit du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhesion.

