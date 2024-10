« Je vais m’atteler à cette tâche avec énergie et humilité » : Paul Mourier prend ses fonctions de préfet de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or

Arrivé à Dijon ce dimanche, Paul Mourier a été officiellement installé dans ses fonctions lors d'une cérémonie ce lundi 28 octobre. Âgé de 65 ans et fort d’une carrière marquée par des postes territoriaux stratégiques, le nouveau préfet a exprimé son engagement à mener sa mission avec « énergie et humilité ». Soulignant son attachement aux spécificités locales, il a annoncé son intention de se rapprocher des élus et acteurs locaux pour mieux comprendre et répondre aux besoins du territoire.

