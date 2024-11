AVIS DE DECES - Monsieur André CANAC

GERGY



Janine Canac, son épouse ;

Lionel et Estelle, Jean-Claude et Rachel, Marie-José et Stéphane, ses enfants, ses belles-filles et son gendre ;

Justine, Alicia (†), Lison, Ludovic, Louis, Anaïs, ses petits-enfants,

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André CANAC

survenu à l'âge de 77 ans.

Les obsèques civiles seront célébrées en la salle de cérémonie Guillon, 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône le mercredi 13 novembre à 10h30.

Ni fleurs, ni plaques, des dons pourront être recueillis pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

La famille rappelle à votre souvenir

Alicia

sa petite-fille.

André repose à la chambre funéraire Guillon à Chalon.

La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD Les Pomerelles pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.