AVIS DE DECES - Madame Renée AUCAIGNE née TOMASI

CHALON-SUR-SAÔNE



Monique, sa fille ;

Élodie sa petite fille

et son conjoint Thomas ;

Alix et Pierre,

ses arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, ses beaux-frères ;

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée AUCAIGNE

née TOMASI

survenu le 8 novembre 2024,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 18 novembre à 15h15 au crématorium de Crissey.

Renée repose à la chambre funéraire de Crissey.

Ni plaques, ni fleurs artificielles.

Une boîte à dons sera mise à disposition pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.