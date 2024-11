AVIS DE DECES - Madame Catherine GUILLEMAUT née GRILLOT

CRISSEY



Serge GUILLEMAUT, son époux ;

Emilie GUILLEMAUT et Florian,

Thomas GUILLEMAUT et Véronique,

ses enfants et leurs conjoints ;

Lison, Gaëtan, Loris, Hadrien,

ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine GUILLEMAUT

née GRILLOT

survenu le 21 novembre 2024, à l'âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 27 novembre 2024, à 15 heures, en l'église de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Catherine repose à la chambre funéraire de Saint-Remy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.