"C'est la sidération" à Cheilly les Maranges après l'annonce du décès de Jacques Roche

Vous ne pouviez rester insensible à la personnalité de Jacques Roche, tant son sourire et son investissement était communicatif. L'annonce de son décès brutal, à l'Ile Maurice, dans un accident de randonnée, a provoqué une sidération à Cheilly les Maranges, et bien au-delà. Retraité de la SNCF, ancien directeur régional de la communication, Jacques avait le sens de l'investissement et du travail bien fait, chevillé au corps. Il détestait les dossiers en suspens, et poussait en permanence un sens profond de l'exigence.

Engagé pendant un mandat dans l'équipe municipal autour de Marie Mercier, alors maire de Châtenoy le Royal, tout en cumulant sa vie professionnelle à Dijon, c'est à l'heure de la retraite, qu'avec son épouse, Marie-France, ils ont cherché une maison au coeur des Maranges. Un coin de Saône et Loire, dans lequel, il s'est aussitôt senti chez lui, et qui lui rendait bien.

En 2020, il rentre au sein du conseil municipal de Cheilly les Maranges, aux côtés de Marc Labulle, et devient 2e adjoint.

"L'annonce de son décès est d'une brutalité sans nom" confiait ce lundi matin, le maire, interrogé par info-chalon.com. "On n'arrive pas à imaginer que ça soit vrai" rajoute Nathalie Blin, première adjointe, totalement abasourdie par l'annonce de son décès.

"Il était devenu un pilier indispensable à la vie communale, en très peu de temps. C'est lui qui gérer de nombreuses relations avec la commune, mais aussi le bulletin municipal, la page Facebook et tant d'autres choses". Pour la grande Saint-Vincent qui se déroulera en 2026 dans les Maranges, Jacques était secrétaire général de l'organisation.

"On s'est mis à disposition de Marie-France et de ses enfants" rajoute Marc Labulle, avec des obsèques qui se tiendront dès lors que le corps sera rapatrié de l'Ile Maurice.

A son épouse, à ses enfants, toute la rédaction d'info-chalon.com adresse ses condoléances les plus chaleureuses, avec toute l'affection qu'on avait pour Jacques. On gardera ce petit bonheur d'un épisode de vendanges au domaine Raquillet à Mercurey...

Laurent Guillaumé