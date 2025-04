Pour le réseau d’agences immobilières portant son nom, détenue en grande partie par la chaîne du groupe M6, la question d’un changement de nom s’est bien évidemment posée dès l’annonce de ce verdict.

Après un "Tour de France" des franchisés, Gilles Charron, président du groupe, a donné une réunion en visio pour statuer cette décision ce jeudi.



Ainsi, l’ensemble des franchisés ont eu le choix :

*Conserver « Stéphane Plaza immobilier » qui reste une marque du réseau

*Ou prendre l’option de la nouveauté avec la nouvelle marque qui sera commercialisée début mai : « Sixième avenue, l’immobilier par M6 ».

Pour l’équipe Chalonnaise : la décision a été rapide, c’est la nouveauté qui a été plébiscitée à l’unanimité !

« J’en ai discuté avec mon équipe et nous étions tous d’accord, emballés par le projet qui nous a été présenté par le groupe ce jeudi, j’ai donc pris la décision de changer de nom ! » a indiqué Ellen, directrice d’agence à Info Chalon.





La suite ? Ça va bouger dès début mai au 30 boulevard de la République avec un vent de nouveauté au sein des locaux de l’agence !

Pas de panique pour autant, Ellen, Pam, Amandine et Thibaut ne changent pas leur ligne de conduite : être à vos côtés pour toujours vous accompagner au mieux dans vos projets immobiliers.

Leur « mandat de coaching », grand carton depuis plus d’un an et demi sera bel et bien de la partie (Info Chalon vous l’avait présenté ici).

Mais pas que : « D’autres nouveautés vont arriver avec Sixième avenue, le but est d’accompagner encore plus nos clients vendeurs et acquéreurs dans leurs projets et surtout de faciliter leurs démarches » a ajouté Ellen.

Info Chalon ne manquera pas de vous en dire plus en temps voulu !

En attendant, pour tous vos projets immobiliers, Ellen, Pam, Amandine et Thibaut vous accueillent au :

30 boulevard de la République

71100 Chalon sur Saône

03.85.98.90.64

[email protected]