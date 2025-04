Législative partielle dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire : Sébastien Martin annonce sa candidature

Mercredi 23 avril 2025, une conférence de presse avait été fixée à 12 heures 15 à la petite salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, pour aborder un sujet qui demeurait encore énigmatique. Le mystère est désormais éclairci suite à la prise de parole de Sébastien Martin. Le président du Grand Chalon a officiellement annoncé sa candidature pour le poste de député de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire.

«Nous sommes des personnes engagées pour ce territoire et ses habitants», , a déclaré ce dernier en guise d'introduction, «Notre pays traverse une période de fortes tensions. Les urgences sont partout. Je prends mes responsabilités en me portant candidat pour la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. La situation politique nationale l'exige».

Revendiquant un «ancrage fait sur les réalités du terrain», le président du Grand Chalon se dit «prêt».

Estimant que «le temps est venu» après «mûre réfléxion», Sébastien Martin se veut le «député du travail».

«Je lutterais pour simplifier la vie des entrepreneurs et des commerçants», ajoute le désormais candidat à la députation.

Âgé de 48 ans, ce membre de Nouvelle France, le parti créé par Xavier Bertrand, l'ex-ministre du Travail dans les trois gouvernements François Fillon, se veut également «le député de la santé et de la sécurité».

«Je serais toujours du côté des forces de l'ordre face aux délinquants et ceux qui nous pourrissent la vie», insiste celui qui veut aussi lutter contre la désertification médicale.

«Je serais le député de nos communes, nos villages et nos maires» et «le député des valeurs et de la laïcité», précise le candidat qui se veut le défenseur «du mérite et de l'égalité des chances».

Évoquant la situation internationale actuelle, Sébastien Martin condamne «l'agression russe contre l'Ukraine».

«Homme de terrain, responsable et de dialogue», il soutient sa démarche par ses dix années d'engagement au service du Grand Chalon.

«Avec vous, pour vous, je serais candidat. Ensemble, nous allons gagner», lance-t-il avant de céder la parole à Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

«Ce que fait Sébastien (Martin) est absolument courageux», déclare ce dernier qui décoche sa première flèche contre Marie-Claude Jarrot, la maire Horizons de Montceau-les-Mines, candidate elle aussi au poste de député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

«La Montcellienne», c'est ainsi qu'il la nomme, «est la candidate de Monsieur Macron», lance-t-il sans ambages.

«Vous savez le mal qui nous ronge à Paris avec ces députés hors-sol», ajoute le maire de Chalon-sur-Saône avant de décocher sa deuxième flèche contre l'ex-député RN de la circonscription et candidat à sa réélection, Arnaud Sanvert.

«On a bien vu que l'ex-député n'avait aucune expérience», ironise l'édile avant d'encenser à nouveau le candidat : «Avec Sébastien Martin, nous aurons un député digne de ce nom».

«Maintenant, la campagne commence. Au boulot !», conclut ce dernier avant de céder à son tour la parole à André Accary, l'autre soutien de taille du candidat.

«Enfin ! Il était temps ! Nous aurons un vrai député qui coche toutes les cases», lance le président du Conseil département de Saône-et-Loire.

Un candidat qui, à ses yeux, «ne fait pas partie de la famille des Diseux».

«Il fait partie de la famille des Faiseux», ajoute-t-il, «je lui en suis très reconnaissant pour son efficacité sur le terrain».

André Accary voit en Sébastien Martin «un vrai député représentatif de notre secteur», mettant en avant ses «excellents états de service» en tant que 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Grand Chalon.

Pour le candidat, «la campagne, c'est dès ce week-end» avec l'annonce, en fin de semaine, du nom de sa suppléante.

Voilà une candidature qui devrait relancer une campagne des législatives partielles sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire plutôt moribonde.







Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati