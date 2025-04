LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Accary, Platret et Martin réunis pour une annonce officielle

Le Président du département de Saône et Loire, aux côtés du Président du Grand Chalon et des intercommunalités de France et du maire de Chalon sur Saône, voilà la première information de l'invitation presse lancée ce mardi en début de soirée. L'invitation à la conférence de presse qui se tiendra ce mercredi, se veut comme un moment très solennel, au regard de la manière dont les choses sont formulées. Tous les "états-majors" politiques du département sont quelque peu en ébullition avec ce "teasing" orchestré par le trio.

Tous les scénarios sont possibles dans ce qui veut être l'annonce politique de la semaine. André Accary a déjà affiché à maintes reprises son soutien aux velléités parlementaires de Gilles Platret ainsi que Sébastien Martin. Alors au coeur des vacances scolaires, à quelques jours de la clôture des inscriptions auprès des services préfectoraux (vendredi), l'annonce d'une nouvelle candidature de Gilles Platret pourrait ne pas être surprenante. Une 4e, si cela devait se formaliser ce mercredi. Une nouvelle candidature avec le soutien des deux autres poids-lourds politiques du département, aurait valeur de symbole renouvelé.

Et si finalement, c'était Sébastien Martin, qui devait être soutenu par les deux autres ? C'est là aussi un scénario possible, d'autant plus que plusieurs sources s'accordent à dire que le Président du Grand Chalon a montré son intérêt pour le scrutin. Une décision qui pourrait s'avérer audacieuse pour le Président de l'intercommunalité.

Et puis, si dans un élan de générosité républicaine, le trio devant annoncer leurs soutiens à la candidature de Marie-Claude Jarrot et Louis Margueritte, face à une nouvelle victoire du Rassemblement National ? Rien que d'écrire ces quelques mots, prêtent presque à sourire, tant l'ambiance entre Gilles Platret et la maire de Montceau-les-Mines est à un niveau inégalé de détestation mutuelle.

Chacun aura bien compris, qu'une telle conférence de presse, au coeur des vacances de Pâques devrait animer cette campagne des législatives bien silencieuses pour le moment. A suivre demain donc sur info-chalon.com.

Laurent GUILLAUMÉ