Un appartement en location aux couleurs d'Harry Potter à Chalon

C'est une première à Chalon sur Saône et plus largement en Saône et Loire. A compter de la mi-mai, vous pourrez plonger dans l'univers mythique de la saga Harry Potter. Les explications d'info-chalon.com avec le propriétaire des lieux.

Guillaume Fichot et Louis Bouca, les incontournables associés de BF Transactions, ajoutent une nouvelle corde à leur arc immobilier. "C'est le fruit d'une passion dévorante pour l'univers Harry Potter" confie Louis Bouca, tout heureux de nous dévoiler en avant-première pour les lecteurs d'info-chalon.com, ce petit cocon niché au coeur de Chalon sur Saône, aux couleurs de la saga Harry Potter. Si tous les travaux sont encore loin d'être finis, "on touche à la fin. On entre dans la dernière ligne droite pour donner à cet appartement unique en son genre sa dimension" très J.K Rowling.

Harry, Ron et Hermione n'auront plus de secrets pour vous, avec cette proposition unique en son genre, et bien au-delà de la région de Chalon sur Saône. Si il existe un appartement à Dijon aux colorations Harry Potter à Dijon, Louis Bouca insiste sur la dimension proposée prochainement à Chalon sur Saône, "c'est un appartement de 90 m2 tout équipé avec 6 couchages. On travaillera avec la conciergerie Stayhome de Chalon pour apporter tout le confort de gestion à tous les locataires. C'est la première fois qu'un appartement à thème de cette taille est proposée pour des groupes ou familles".

L'appartement proposera deux niveaux d'Escape game sans suppléments ni obligation de participation, pour petits et grands, de quoi vous plonger un peu plus loin dans Poudlard. Cerise sur le gâteau, un jaccuzzi viendra compléter la proposition.

C'est au niveau de l'avenue Monnot à Chalon sur Saône que le binôme a trouvé l'endroit parfait pour développer cette activité inédite sur les bords de Saône. Une déconnexion totale faisant déjà rêver Louis Bouca.

Avec son associé Guillaume FIchot, Louis Bouca affiche déjà d'autres projets tout autant magique, une location Disney, une autre aux couleurs de l'univers d'Avatar et enfin un projet immobilier qui pourrait prendre l'idée d'un Center Parc, et le tout toujours à Chalon sur Saône.

Côté tarif, prévoyez entre 180 et 200 euros la nuit... pour 6 personnes, avec garage privé et prise électrique pour vos voitures, à défaut du Balai nimbus 2000 homologué par les services de l'Etat.

La première location est déjà retenue pour le 10 mai... avec une ouverture officielle d'ici la mi-mai.

D'ici là, info-chalon.com reviendra un peu plus en détails sur cet appartement proposant une expérience unique alors que la décoration ne fait que commencer.

Laurent GUILLAUMÉ