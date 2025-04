Avec Ina Grill, copains depuis l'enfance, ils s'élancent rue des Lieutenants Chauveau à Chalon

Ils ont la vingtaine d'années et se connaissent depuis tellement longtemps que l'idée de monter une affaire ensemble était naturel. Aymeric et Ismaël, originaires de Saint-Marcel, ont choisi ce lieu bien connu de la rue des Lieutenants Chauveau pour s'élancer. Ina Grill est ouvert du mardi au samedi au 40 de la rue avec un service assuré midi et soir.

Une viande de qualité française et une exception avec également des viandes Angus d'Irlande, une viande dont la réputation n'est plus à démontrer. "On voulait proposer aussi cette unique en son genre aux Chalonnais" précise Aymeric, avouant au passage, avoir été submergé dès l'ouverture du restaurant. "Un concept de steak house" vous permettant d'avoir accès à plusieurs types d'offres. Un menu étudiant à 10 euros avec un burger, frites maison et boisson ou une salade composée, un menu Express à 14,90 euros avec brochettes poulet ou kefta, boisson, café et garniture mais aussi un menu enfant à 8,90 euros. Une gamme de prix bien alléchante pour ces trois menus sans oublier une carte appétissante pour les amateurs de grillade, cuisson charbon de bois.

A découvrir donc rue des Lieutenants Chauveau...et bravo à cette jeunesse entreprenante.

Restaurant ouvert de 12h à 14h du mardi au samedi et de 19h à 22h le soir (22H30 le samedi soir)

Laurent GUILLAUMÉ