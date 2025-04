LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - " Voter Marie-Claude Jarrot ou Sébastien Martin, c'est voter Macron et le gouvernement" pointe le Rassemblement National

Visite à Buxy le matin, conférence de presse en fin de matinée et meeting à Saint-Loup de Varennes, les élus du Rassemblement National ont ciblé la 5e circonscription de Saône et Loire comme "un objectif prioritaire" précise Julien Odoul, député de l'Yonne et porte-parole national du parti. Entouré d'Aurélien Dutremble, Député de la 3e circonscription de Saône et Loire mais aussi de Géraldine Grangier - députée de la 4e circonscription du Doubs, Arnaud Sanvert a rappelé la question de la légitimité de son élection en juillet dernier, "avec plus de 5000 voix" face à ses concurrents Fatima Kouriche et Gilles Platret.

"Aucun de ceux concernés par le recours n'a eu le courage de s'élancer"

Arnaud Sanvert est profondément amer sur la manière dont les choses se sont passées, "c'est un recours qui ne me concerne pas, qui ne concerne pas le Rassemblement National. C'est une histoire entre Louis Margueritte et Gilles Platret" s'agace le député sortant. Pour Julien Odoul, cela va même plus loin, "c'est une atteinte à la parole des citoyens, à leur vote. L'élection a été remportée dans les règles. On fait de cette élection un enjeu national, Arnaud Sanvert a fait honneur à son groupe parlementaire à l'assemblée Nationale. La tentation d'éliminer la volonté populaire de l'année dernière est claire". "Ce n'était pas un recours contre moi. Les gens ne comprennent pas. C'est dommageable pour le territoire avec cette perte de temps, et des dossiers laissés en suspens" rajoute Arnaud Sanvert.

"Arnaud n'est pas un baron local et son élection les gène"

Tour à tour, Julien Odoul s'en est pris à Gilles Platret, André Accary, Sébastien Martin ou Marie-Claude Jarrot, les qualifiant de "barons", "il y a une importance capitale à se mobiliser pour que les gens ne se fassent pas voler leur élection d'il y a 8 mois. On appelle les 22600 électeurs positionnés sur Arnaud à se remobiliser".

Avec la crainte d'une partielle fort peu mobilisatrice, le Rassemblement National a bien compris que l'élection allait se jouer dans un mouchoir de poche, "avec 9 candidatures en plein mois de mai".

Interrogé sur la présence de nouveaux candidats classés à l'extrême droite de l'échiquier politique dont notamment une candidature Patriote, " ce sont des candidatures inutiles qui n'apporteront rien" ont lancé en choeur Aurélien Dutremble et Julien Odoul.

"Le seul endroit où je n'étais pas, c'était chez moi" rappelle Arnaud Sanvert, à destination de ses opposants politiques, le qualifiant de "fantôme". "J'ai réalisé 300 déplacements en 8 mois, plus d'une centaine de dossiers ont été traités par mes soins et plus de 1100 courriers adressés, avec entretemps deux périodes sans Premier Ministre".

Julien Odoul n'a pas oublié d'écorner l'image de Gilles Platret, "qui s'est maintenu au 2e tour l'année dernière avec le risque de faire passer un candidat de la France Insoumise. Je ne vois pas son utilité, il ne représente que lui même", histoire de pointer l'un des principaux soutiens à la candidature Sébastien Martin. Voter Marie-Claude Jarrot ou Sébastien Martin, c'est voter Macron et le gouvernement, c'est voter contre les intérêts des Français. Nous sommes les seuls à être clairs et cohérents".

Seule petite nouveauté du côté d'Arnaud Sanvert, le changement de suppléant, "on respecte aussi la parité". C'est Pauline Humbert, chalonnaise et commerciale âgée de 29 ans, qui s'affichera en candidate suppléante.

Laurent GUILLAUMÉ